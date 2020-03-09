Marmaris Devlet Hastanesinde koronavirüse karşı dezenfek ediliyor

Polikliniklerde tıbbi sekreter masalarına, personelin ve hastaların ulaşabileceği şekilde el dezenfektanları yerleştirildi. Hastanedeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Bütün kapı kolları ve hastaların temas edebileceği tutacaklar tedbir amaçlı düzenli olarak temizleniyor. Gelen vatandaşlar da bu dezenfektanlardan kullanabiliyor.

Dünya da birçok yerinde yayılmaya devam eden ve virüs tehdidine karşı önlem amaçlı temizlik dezenfeksiyon çalışması Marmaris Devlet Hastanesinde her gün rutin olarak 2 saatte bir görevli personeller tarafından yapılıyor.