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Marmaris Devlet Hastanesi'nden iftar yemeği

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimliği, hastane çalışanlarına ve ailelerine iftar yemeği verdi.


Hastane bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Celalettin Yüksel, Belediye Başkanvekili Canan Adalıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muğla Eski Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci, Hastane Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı, hastane personeli ve aileleri katıldı. İftara kadar duaların edildiği etkinlikte, ezanla birlikte katılımcılar iftarlarını açtı.

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