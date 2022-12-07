Marmaris doğa gönüllüleri çöp toplama etkinliklerine devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Marmaris Doğa Gönüllüleri, 2021 yılı Ağustos ayının ikinci haftasında başladıkları doğa dostu etkinliklerinin sonuncusunu geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. Hafta sonu Yalancıboğaz mevkiinde yapılan etkinlikle toplam tonlarca çöp toplandı.

25 kişilik ekiple yapılan temizlikte, Marmaris Doğa Gönüllüleri üyeleriyle birlikte, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli bulundu. Yapılan etkinlikte; Doğaseverler Yalancıboğaz mevkii üç farklı bölgede, sahilde denizden dalgalarla kıyıya gelen atıkları, insanların ormana attıkları atıkları ve vatandaşların arabada seyir halindeyken yol kenarına attıkları çöpler toplandı.

Yaptıkları etkinlik hakkında bilgi veren Marmaris Doğa Gönüllüleri yetkilileri, kendilerine destek veren eski yeni doğasever dostlarına teşekkür ederek, “ Biz bu bölgede geçen yıl 5-6 kez temizlik yaptık, ancak bu mevcut kirlilik temizlik yapmakla çözülmüyor. Biz temizliyoruz. Bir hafta ya da iki hafta sonra bölgeye giden insanlar tekrar çevreyi kirletiyor. Asıl önemli olan konu yaşadığımız bölgenin, deniz kıyılarının, yol kenarlarının, orman alanlarının, piknik yapılan yerlerin sürekli temiz kalmasını sağlamak için; yola, sahile, ormana, doğaya çöp atanlara çok yüksek para cezaları uygulamak gereklidir. Bu uygulamanın sağlıklı, düzenli, disiplinli şekilde yapılabilmesi için ve süreklilik sağlanması için mutlaka iyi bir takip sistemi kurmak gereklidir. Benzer örnekleri gelişmiş ülkelerde kurulu ve çok sistemli şekilde çalışıyor. Örneğin Almanya, İsviçre, İngiltere, İsveç, ABD, Kanada gibi ülkeler bu konuda çok yüksek para cezaları uyguluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde milli park sınırları içinde doğaya çöp atan bir kişiye 10 bin dolar para cezası yazıyorlar. Diğer bölgelerde bu ceza 500 - 2 bin dolar arasında değişiyor. Buna benzer uygulamaların ülkemizde de yapılması lazım. Doğa 24 saat kamera sistemi ve orman bekçileri ile korunmalı” diyerek, vatandaşların Marmaris Doğa Gönüllülerine desteklerine devam etmelerini istedi.