Marmaris EMITT'ten ödülle döndü

MUĞLA (İHA) – Marmaris, İstanbul'da 30 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 24. EMITT Fuarı'nda ‘Turizm merkezleri' dalında ‘En iyi destinasyon tanıtımı' ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın 4. büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te Marmaris birlikteliğin gücünü bir kez daha gösterdi. Marmaris Belediyesi, meslek odaları ve otellerin yer aldığı 112 metrekarelik stant ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Standı belediye başkanları ve firma temsicileri de ziyaret etti. Marmaris standı ayrıca Emitt tarafından ödüle de layık görüldü. Marmaris'e turizm merkezleri dalında ‘En iyi destinasyon tanıtımı' ödülü verildi.

“2020'den umutluyuz”

Konuklarla tek tek ilgilenen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, EMITT'in çok başarılı geçtiğini belirterek, “Marmaris'e olan ilgi bizi çok memnun etti. Gerek kurum yöneticilerimiz gerekse otel temsilcilerimiz de ilginin çok yoğun olduğunu dile getiriyor. 2020 sezonuna hazırlandığımız şu günlerde yaptığımız çalışmaların tümü, sezonu en verimli şekilde geçirmeye yönelik. Ggerek yurt dışında gerekse yurt içinde katıldığımız fuarlarda Marmaris'i en doğru şekilde tanıtarak sezonu rahat bir biçimde geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Marmaris'e her sezon on binlerce misafir getiren İngiliz seyahat acentesi Thomas Cook şirketinin iflas etmesinin etkilerini de değerlendiren Oktay, “Erken rezervasyonlar ve tanıtımlar sayesinde 2020 yılında bu şirketin iflasından kaynaklı oluşan boşluğu dolduracağımızı inanıyorum” ifadesini kulllandı.