Marmaris Emniyet Müdürlüğü kadın personellerini unutmadı

Marmaris Emniyet Müdürlüğü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde” kadın personellerini unutmadı. İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan'ın katıldığı etkinlikte, kadınlara karanfil verildikten sonra pasta kesildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personellerini unutmadı. Emniyet Müdürlüğü binasında, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, birim amirleri ve kurumda çalışan kadın personelin katıldığı etkinlik düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Ercan, etkinlikte 45 kadın personele hitaben bir konuşma yaptı. Personelin kadınlar gününü kutlayan Ercan, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesile ile Marmaris Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı olarak tüm çalışan kadın arkadaşlarımızın bu özel günlerini ayrı ayrı kutluyorum. İnşallah daha nice böyle özel günlerde çalışmamız nasip olur” dedi.

Konuşmanın ardından, İlçe Emniyet Müdürü Ercan, kadın çalışanlara karanfil dağıttı. Daha sonra Ercan ve kadın personeller üzerinde ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun” yazan pasta kesildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.