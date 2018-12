Marmaris Erasmus+ projeleriyle Avrupa'ya yelken açıyor

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ''Marmaris Erasmus+ Projeleri ile Avrupa'ya Yelken Açıyor'' adlı proje 2018 yılı Eylül/Ekim dönemi değerlendirmesi sonucunda GEKA Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları ses getirmeye devam ediyor. Kurum tarafından yürütülen ''Marmaris Erasmus+ Projeleri ile Avrupa'ya Yelken Açıyor'' adlı proje Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Muğla genelinde Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dalaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler destek almaya hak kazandı. Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan Proje Koordinatörü Seda Apikoğlu'nu makamında kabul ederek, çalışmalarından dolayı Apikoğlu'na teşekkür etti. Aldoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Amacımız sosyal içerikli projeler ve eğitim alanında Avrupa'da Marmaris'in adından söz ettirmek. Talep edilen Teknik Destek, Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan Erasmus+ Programı konusunda öğretmenlerin bilgi ve yeterliliklerinin arttırılmasını amaçlayan bir proje yazma eğitimidir. Destek kapsamında Marmaris'te 20 öğretmene Proje Döngüsü Yönetimi, Erasmus+ KA1 Bireysel Öğrenme Hareketliliği ve Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri konularında eğitim verilecektir. Bu eğitime katılan öğretmenler. Uluslararası projeler yazmak için gerekli teknik bilgiye sahip olacaktır. Eğitim sonrasında ortaya çıkacak projelerin ulusal ajans tarafından hibe desteği kazanması durumunda, okullarda oluşan rüzgarın dalga dalga eğitim çemberi içinde bulunan idareci, öğretmen, öğrenci, veli vs. her bir bireye ulaşması, her birinin hayatına dokunması öngörülmektedir. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek projelerle sınırlar ötesi diller, kültürler, bakış açılarından haberdar, Türkiye'yi her yerde gururla temsil edecek donanımlı eğitmenler ve öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktador"