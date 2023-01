Marmaris Esnaf Odası Başkanı Ayyıldız ‘'2023 yaz sezonunda Türkiye turizmi altın çağını yaşayacak ‘'

Muğla'nın Marmaris ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız geçtiğimiz yıl İngiltere'de otobüsleri ‘Marmaris is waiting for you ( Marmaris sizi bekliyor) ‘ yazıları ile donatarak ana pazarda turizm atağı gerçekleştirmişti. Başkan Ayyıldız önümüzdeki ay tekrar İngiltere'ye giderek tanıtım faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız ‘Turizm paydaşları özellikle korona virüsü pandemisi döneminde yaşanan sıkıntılar, ev ve dükkan kiralarındaki fahiş ve tutarsız artışlardan doğan zararlarını, yaşanan enflasyon sıkıntısını üzerinden atmak için 2023 yaz turizmi ile ilgili gelen mutlu haberler ile sarmak istiyor, yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıları aşmak istiyor'' dedi.

Başkan Ayyıldız Türkiye'nin en gözde turistik ilçelerinden Marmaris'te ve diğer turizm bölgelerine 2023 Mart ayı başlarında ilk turist uçakların inmeye başlayacağını belirterek, "Kasım ayı sonuna kadar yani 8 ay boyunca turizm yaşanacağı ve verimli kaliteli turistlerin ülkemizi tercih edecekler. Türkiye için çok önemli bir pazar olan İngiltere de tanıtım faaliyetlerine başladık. Artık tanıtımın şekli değişti, Yerinde ve potansiyel misafirlerin gözüne dokunan tanıtımların önemi giderek arttı ‘' şeklinde konuşarak İngiltere'nin Londra, Manchester, Liverpool şehirlerindeki şehir içi taksilere Türkiye ve Marmaris görsellerinin olduğu tanıtım çalışmalarına başladığının müjdesini verdi.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız ‘' 2023 yaz sezonu Türkiye ve turizm bölgeleri açısından çok güzel geçecek, ülkemize yüksek oranda döviz girişi olacak, 10 yıl önceki altın çağlarımızı yaşayacağız'' diyerek sadece İngiltere'de değil diğer ülke ve yurt içinde tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.