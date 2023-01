Marmaris Esnaf Odası Başkanı Ayyıldız, İngiltere'de taksiler ile ‘Haydi Marmaris'e' çağrısı yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, İngiltere'ye giderek, taksileri üzerinde ‘Let'go Marmaris this summer'' ( Haydi bu yaz Marmaris'e gidelim) yazılı Marmaris fotoğrafları ile donattı.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, Türkiye turizmine önemli katkıda bulunması beklenen tanıtım çalışmasıyla İngiltere'nin Londra, Manchester, Liverpool ve Birmingham şehirlerinde çok önemli bir tanıtım çalışmasına imza attı. Ayyıldız, geçtiğimiz yıl İngiltere'deki otobüslerle başlayan tanıtım çalışmalarının ardından bu yıl taksilere Marmaris'in fotoğraflarını giydirerek İngiliz turistleri Türkiye'ye davet etti. 2022 yılında otobüslere "Marmaris sizi bekliyor (Marmaris is waiting for you)" yazıları ile donatarak turizm atağı gerçekleştiren Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, bu yıl "Hadi bu yaz Marmaris'e gidelim (Let's go to Marmaris this Summer)" sloganlarıyla İngiltere'deki taksilere Türkiye ve Marmaris görsellerinin yerleştirildiği tanıtım faaliyetlerine devam etti.

Ayyıldız, "Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Başkanlığı olarak, güzel Marmaris'imizin ve Türkiye'nin turizmine esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Ayyıldız, özellikle 2 yıllık korona salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarların çok büyük zorluklar çektiğini, daha sonra da Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber ekonomik anlamda dana büyük zorluklar yaşanmaya başladığını belirtti. Ayyıldız, korona sürecindeki engellerle birlikte turizm ve turizm esnafının darbe aldığını sözlerine ekleyerek, "Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak, esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış oldukları sıkıntılardan bir an önce kurtulabilmeleri ve onlara yardımcı olabilmek adına, geçen seneden itibaren öncelikle İngiltere'deki şehir içi otobüsleri giydirmiştik. Bu yıl da İngiltere'de şehir içinde kullanılan özellikle İngiliz turistlerin ve İngiliz vatandaşlarının önem verdikleri black cab denilen siyah taksilere ‘lets go to Marmaris this summer' ana etkin ve insanlara hızlı ulaşabilmek adına bu reklam kampanyamızı başlattık" şeklinde konuştu.

“Tanıtım çalışmalarımız çok güzel dönüşler aldı”

Tanıtım çalışmalarından etkili dönüşler aldıklarını belirten Ayyıldız, "2022 yılında esnaf ve sanatkarlarımıza otobüsler üzerinde başlattığımız tanıtım çalışmalarımız çok güzel dönüşler aldı. 2022 yılı yaz sezonunda İngiltere'ye tatile gelen İngiliz turistler, esnaf ve sanatkarlarımızın dükkanlarında alışveriş yaparken, ‘Biz sizin reklamlarınızı İngiltere'de gördük' diyerek reklamlarımızın ne kadar etkili olduğunu birebir esnaf ve sanatkarlarımıza söyledi. Bunları İngiliz turistler duymak bizi oldukça memnun etti ve yaptığımız çalışmanın ne kadar etkili olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

“Türkiye ve Marmaris açısından İngiltere pazarı çok önemli bir Pazar”

Esnaf ve sanatkarların para kazanması ve Türkiye'ye döviz girişinin daha da artabilmesi için bu tarz tanıtım çalışmalarını yapmaktayız diyen, “Türkiye ve Marmaris açısından İngiltere pazarı çok önemli pazar. Çünkü İngiltere'den Marmaris'e çok fazla İngiliz misafirler geliyor. İngiltere'den gelen misafir potansiyelini çok iyi görebildiğimiz için, İngiliz turist misafirlerimize çok daha iyi hizmetler sunabildiğimiz için Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Başkanlığı olarak özellikle İngiltere pazarında İngiltere'nin Londra, Manchester, Liverpool ve Birmingham gibi şehirlerinde yer alan turist misafirlerimizi Marmaris'e ve Türkiye'ye davet ederek özellikle Türkiye ekonomisine, Marmaris ekonomisine ve turizm esnaf, sanatkarlarımıza ekonomik anlamda katkıda bulunmak adına İngiltere pazarında yer almak İngiliz turistleri Türkiye'ye ve Marmaris'e çekmek istiyoruz" dedi.

Başkan Ayyıldız, Türkiye'nin en gözde turistik ilçelerinden Marmaris'te ve diğer turizm bölgelerine 2023 yılında turist sayında artış beklediklerini belirterek, "Turizm esnafları olarak özellikle 2023 yılından çok fazla beklentimiz var. 2022 yılında özellikle Covid döneminden sonra ve Covid döneminde yaşamış olduğumuz sıkıntıları atmış olarak 2022 yılında yaklaşık 50 milyon turisti Türkiye'de ağırladık. Yaklaşık 45 milyar dolar Türkiye olarak turizminden bir gelir elde ettik. 2022 Aralık ve 2023 Ocak ayında almış olduğumuz erken rezervasyon durumlarına baktığımızda 2023 yaz sezonunda 2022 yılından çok daha iyi bir konumda olacağımızı tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.