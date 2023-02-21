Marmaris Esnaf Odası'nın depremzedeler için projeleri devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Marmaris'e gelen depremzedeler için çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, "İlçemize yerleşmek isteyenler için de çözüm önerileri bulmak için çalışıyoruz" dedi.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlar yapan depremlerin hemen ardından 13 tırı kıyafet, gıda, içecek, ısınma, sağlık ve hijyen malzemeleri ile doldurarak ihtiyaç sahibi bölgelere gönderildiği belirtildi.

‘13 tırımız acil şekilde hazırlanarak bölgeye gitti'

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız ‘'6 Şubat'ta tüm Türkiye gibi Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar ailesi ile birlikte bizlerde depremzede kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım ettik ve yardım etmeye devam ediyoruz. İlk günden itibaren içinde kıyafet yiyecek içecek olan 13 tırımızı hemen acil bir şekilde deprem bölgesine ulaştırdık. Depremzede kardeşlerimizle hemen iletişim kurmaya başladık ‘' diyerek bölgeye giden yardımların devam ettiğini ifade etti.

‘İlçemize gelen depremzedelerimiz için de hemen organize olduk'

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayyıldız ‘'Tabii bu süreç başladıktan sonra Marmaris bölgemize çok sayıda depremde kardeşlerimiz geldi. Esnaflarımızın yakınları, akrabaları birinci dereceden yakınları geldi. Hemen hızlı bir şekilde depremzede kardeşlerimize konaklama yerlerimizi açtık. Esnaf odamıza üye olan apart otel ya da diğer kiralık veya kendi evi olan esnaf kardeşlerimiz esnaf üyelerimiz onlara kendi yerlerini açarak önce depremzede kardeşlerimizin konaklama sorunlarına çözüm ürettik. Konaklama probleminin çözülmesinin ardından yine burada yaşayabilmeleri için gıda içecek ve kıyafet ihtiyaçlarını Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar ailesi olarak tamamlamaya çalıştık. Hala da bu ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarımız devam ediyoruz ‘' dedi.

‘Çocuklar için seferber olup anaokulumuzda kontenjan açtık'

Başkan Ayyıldız ‘'Bu depremzede kardeşlerimiz sizlerin de bildiği gibi belli bir süre bu bölgede yaşayacaklar hatta büyük bir kısmı belki bu bölgede yerleşecekler. Yerleşmeleri ve gelmeleri ile birlikte doğal olarak kendilerinin ve ailelerinin ihtiyaçları doğmakta. Nedir bunlar okul ihtiyaçları Anaokulu ihtiyaçları bizim Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak anaokulumuzda depremzede ailelerin çocuklarına yer açtık ücretsiz olarak onların eğitimlerini görmelerini sağlamaktayız. Aynı zamanda esnaf odamızın çocuk polikliniği var. Çocuk polikliniğimizde depremzede kardeşlerimizin çocuklarını ücretsiz olarak tedavi uygulamaktayız, aynı zamanda esnaf odamızın Esnaf Diş Polikliniği var. Burada yine depremzede kardeşlerimize diş polikliniğimizde ücretsiz olarak bakımlar yapmaktayız" dedi.

‘Depremzedeler bir düzen kurmak istiyor'

Başkan Ayyıldız, "Depremzede kardeşlerimiz artık bu bölgeye geldiler. Bu bölgede yeniden yaşam kurmaya başladılar. Bu insanların yardım dışında da artık kendi başlarına ihtiyaçlarını sağlayabilmeleri ve ayakta durmaları için yardım dışında onları aynı zamanda iş imkanı sağlanması gerektiğini Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak düşünmekteyiz. Bu düşünceyi yerine oturtturabilmemiz için de Marmaris'te faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız ile iş arayan depremzede kardeşlerimizi bir araya getirip onları buluşturmaya karar verdik. Marmarisli esnaflarımızın personele, depremzede kardeşlerimizin de işe ihtiyaçları var. Biz de dedik ki iş arayanla eleman arayanı bir araya getirelim hem esnafımızın personel ihtiyacını karşılamış olalım aynı zamanda da depremzede kardeşimizin de iş bulmasını sağlayıp, kendi ayakları üzerinde durmalarına destek olalım'' dedi.

‘Fırsatçılıktan önce ellerimizi vicdanlarımıza koyalım ‘

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, Marmaris'teki ev fiyatlarındaki ve kiralardaki artışlar ile ilgili ev arayan depremzedelere fahiş fiyat verenler için de ‘İçimizde ne yazık ki fırsatçı vatandaşlarımız çok fazla. Örnek veriyorum Ukrayna Rusya savaşından sonra tatil bölgelerine gelen Rus veya Ukraynalı kişilerin konaklama ihtiyaçları ortaya çıkınca birçok bu bölgedeki ev sahipleri üç kuruşluk evi on kuruşa çıkardı. Bu deprem zamanında da maalesef bunu fırsata çevirip üç kuruşluk ev kirasını on kuruşa çıkartmak isteyen insanlar var. Buradan ben ev sahiplerine ellerine vicdanlarına koymalarına istirham ediyorum. Bugün depremzede kardeşlerimizin başına gelen şeyler yarın bizim de başımıza gelebilir. Kendilerini depremzede kardeşlerimizin yerine koysunlar ellerine vicdanlarına koysunlar. Bunu bir fırsatçılığa çevirip normal evin değerinden fazla kira lütfen istemesinler ‘' diyerek kiraları arttırmak isteyen ev sahiplerine seslendi.

‘Devletimizin gücü her zaman yanımızda'

Başkan Ayyıldız "Şu anda Marmaris'te mevcut bir konaklama düzeni var. Bunun bir sayısı ve kapasitesi var. Depremle birlikte gelen kardeşlerimizle birlikte bu kapasitenin şu anda normalde üstüne çıkmış bulunmaktayız ama burada yapacak bir şeyimiz yok. Depremzede kardeşlerimizi dışarıda bırakacak değiliz. Kendi başımıza gelmiş gibi bizler de fedakarlık yaparak onların mağdur olmaması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Devletimiz evine depremzedeleri açan ev sahiplerine kira desteği elektrik su desteği sağlamakta. Devletimizle birlikte depremzede kardeşlerimizle el ele verip onların bu bölgelerde belli bir süre ya da uzun bir süre yaşamaları için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Lütfen hiç kimse fırsatçılık yapmasın, bu durumu ticari bir kazanca çevirmesin, herkes ellerine vicdanına koysun. Bir gün bizim de başımıza böyle bir şey gelebilir desinler ‘' şeklinde konuştu.