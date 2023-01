Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayyıldız İngiltere'de

Muğla'nın Marmaris ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız 2023 yaz sezonunda Türkiye ve Marmaris'e İngiltere pazarından daha fazla pay alabilmek adına sezonun yaklaşması ile birlikte çalışmalarına hız vererek girişimlerde bulundu.

Başkan Ayyıldız, tanıtım programı dahilinde İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Türkiye'nin Londra büyükelçisi Ümit Yalçın'ı makamında ziyaret ederek, 2022 turizm sezonu ile ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti. 2022 yılında Türkiye ye yaklaşık 3.5 milyon İngiliz turist geldiğini 2023 yılında ise hedefin 5 milyon İngiliz turist sayısına ulaşmak olduğunu anlatan Ayyıldız büyükelçimize ‘Let's go to Marmaris this summer ‘(haydi bu yaz Marmaris'e gidelim) baskılı tişört hediye etti.

2022 yılında turizm esnafları olarak çok güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren başkan Ayyıldız, covid döneminde yaşanan sıkıntılar ve Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle yaşanan olumsuz ekonomik sonuçların ardından Turizm esnafları geçirmiş oldukları olumsuz iki yıllık turizm sezonundan sonra ilk defa yüzlerinin güldüğünü, borçlarını ödeyebildiklerini belirtti.

2022 yılıyla başlayan olumlu gelişmelerin 2023 yılında da devam edeceğini belirten Marmaris esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız ‘'Marmaris esnaf ve sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak Türkiye turizmine, Marmaris turizmine, esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu görev amacı ile 2022 yılında İngiltere'de Londra, Manchester, Liverpool, Birmingham şehirlerinde Türkiye ve Marmaris ile ilgili Marmaris sizi bekliyor ( Marmaris is waiting for you ) mesajı ile şehir içi otobüslere tanıtım görselleri giydirerek gerçekleştirmiş olduğumuz tanıtım çalışmaları yapmıştık. 2023 yılında yine İngiltere'nin Londra, Liverpool, Manchester şehirlerindeki siyah taksi olarak adlandırılan ulaşım araçlarına "Haydi bu yaz Marmaris'e gidelim" ( Let's go to Marmaris this summer ) ile İngiltere de Türkiye yi ve Marmaris etkin ve hızlı iletişim yolları ile tanıtmaya devam edeceğiz'' dedi.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız ,Türkiye ve Marmaris ile ilgili tanıtım broşürleri, baskılı tişörtler yaptırdıklarını ve bunları tüm İngiltere sokaklarında dağıtacaklarını belirtti.