Marmaris Gençlikspor haftayı üç puan ile kapattı

Marmaris Gençlikspor, deplasmanda Seydikemer Belediyespor'u Gökhan Güleç'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Muğla Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda ilk yarı dün oynanan maçlarla tamamlandı. Lige talihsiz bir başlangıç yapan, geçtiğimiz hafta Yeşilüzümlüspor'dan ilk 3 puanlarını alarak moral bulan Marmaris Gençlikspor, deplasmanda Seydikemer Belediyespor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılar, genç kanat oyuncusu Gökhan Güleç'in 75. ve 84. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Gençlikspor, bu skorla grup üçüncülüğünü Seydikemer ekibinin elinden aldı.

Hızı ve top hakimiyetiyle ligin en göze batan futbolcularından olan 21 yaşındaki Gökhan ise gol sayısını 3'e çıkardı. 4 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Güleç, Ortaca Belediyesporlu Anıl Sarıoğlu'nun ardından gol krallığı sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.

Marmaris Gençlikspor, 11 Aralık Pazar günü deplasmanda saat 14.00'da Ortaca Belediyespor'la karşılaşacak.