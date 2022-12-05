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Marmaris Gençlikspor haftayı üç puan ile kapattı

Marmaris Gençlikspor, deplasmanda Seydikemer Belediyespor’u Gökhan Güleç’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Marmaris Gençlikspor, deplasmanda Seydikemer Belediyespor'u Gökhan Güleç'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Muğla Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda ilk yarı dün oynanan maçlarla tamamlandı. Lige talihsiz bir başlangıç yapan, geçtiğimiz hafta Yeşilüzümlüspor'dan ilk 3 puanlarını alarak moral bulan Marmaris Gençlikspor, deplasmanda Seydikemer Belediyespor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılar, genç kanat oyuncusu Gökhan Güleç'in 75. ve 84. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Gençlikspor, bu skorla grup üçüncülüğünü Seydikemer ekibinin elinden aldı.



Hızı ve top hakimiyetiyle ligin en göze batan futbolcularından olan 21 yaşındaki Gökhan ise gol sayısını 3'e çıkardı. 4 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Güleç, Ortaca Belediyesporlu Anıl Sarıoğlu'nun ardından gol krallığı sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.



Marmaris Gençlikspor, 11 Aralık Pazar günü deplasmanda saat 14.00'da Ortaca Belediyespor'la karşılaşacak.

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