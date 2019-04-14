Marmaris Gran Fondo Yarışlarından acı haber

Salcano Gran Fondo Marmaris Amatör Bisiklet Yarışlarına İzmir'den katılan 37 yaşındaki amatör bisikletçi İhsan Evren'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ödül töreni iptal edildi.

Marmaris'te bu yıl ikincisi düzenlenen Salcano Gran Fondo Marmaris Amatör Bisiklet Yarışları, Türk bisikletçilerin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Sri Lanka, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bisikletçilerin katılımıyla tamamlandı.

İzmir'den bireysel olarak yarışlara katılan İhsan Evren (37), 97 kilometrelik parkurun Bayır-Osmaniye mahalleri arasındaki bölümünde bisikletiyle seyir halindeyken henüz açıklanmayan bir nedenle fenalaştı. İzleyicilerin bakışları arasında yere düşen Evren'e ilk müdahaleyi yarışlarda görevli sağlık ekibi yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Evren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 yaşında bir çocuk babası olan İhsan Evren'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıpa kaldırıldı. Büyük bir üzüntüye sebep olan olay nedeniyle, yarışların sonunda planlanan ödül töreni iptal edildi. Evren'in ölümüyle ilgili olarak düzenleme komitesinden açıklama yapılacağı belirtildi.