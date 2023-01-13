Marmaris Hollanda'da tanıtıldı

2023'ün ilk turizm fuarı olan Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'nda Marmaris de yer alırken, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'e büyük ilgi olduğunu belirtti.

2023 yılının ilk büyük turizm fuarı Hollanda'nın Utrecht kentinde açıldı. İki yılın ardından kapılarını açan Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'nda Marmaris de yer aldı. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuara Belediye Başkanı Oktay'ın yanı sıra GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kırlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, otelciler ve turizm temsilcileri katıldı. Marmaris heyeti Hollanda pazarını genişletmek ve 2023 yılındaki operasyonlara yön vermek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Seyahat acenteleri, tur operatörleri ve havayolu firmaları yetkilileriyle görüşmeler yapılırken Marmaris deskinde de ilçenin tanıtımı yapıldı. Fuarda bir dizi toplantılar gerçekleştiren Marmaris heyeti gelecek sezonla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

“Marmaris'e büyük ilgi”

Fuarı değerlendiren Başkan Oktay, iyi geçen sezonun ardından 2023 sezonu için çalışmalara vakit kaybetmeden başladıklarını belirterek “Marmaris'imizin pazar payını arttırmak ve 2023 sezonuyla ilgili görüşmeler yapmak üzere yurtdışı çalışmalarımıza başladık. 2023'ün ilk organizasyonu olan Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'nda da Marmaris olarak yerimizi aldık. Burada yeni sezona dair hazırlıklarımızı anlatarak Hollandalı misafirlerimizi de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımızı aktardık. Marmaris'e büyük bir ilgi var, bu da bizi hem mutlu etti hem de 2023'e dair umutlarımızı arttırdı. Paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye ve ortak akılla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.