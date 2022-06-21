Marmaris ikinci kitap günleri başladı

Marmaris Kitap Günleri'nin ikincisi Saman İskelesi'nde başladı. Etkinliğin açılış kurdelesini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'te yaşayan yazarlarla birlikte kesti.

2. Marmaris Kitap Günleri yoğun bir katılımla başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Saman İskelesi'nde gerçekleşen stantların açılışını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı. Bu yılki açılışa yaşamını Marmaris'te sürdüren yazarlar da katıldı. Konuklar ve Başkan Oktay açılış kurdelesini kestikten sonra stantları gezdi. Yazar Ahmet Hür bir kitabını imzalayarak Başkan Oktay'a armağan etti.

10 Temmuz'a kadar devam edecek etkinliğe bu yıl 18 yazar, 50 yayınevi katılacak. Etkinlik çerçevesinde yerel yazarlar da kitaplarını okuyucuları için imzalayacak. İmza günleri ve söyleşiler 24 Haziran Cuma günü Timur Soykan ile başlayacak. Etkinlikte Barış Yarkadaş, Ersin Eroğlu, Caner Taşpınar, Şükrü Erbaş, Saygı Öztürk, Emrah Doğru, Ahmet Yavuz, Erhan Merdanoğulları, Yusuf Samet Çakır, Ali Mahir Başarır, Hilal Kahraman, Nasuh Mahruki, Sunay Akın, Ayten Ocak Kalınsaz, Neslişah Çetinkaya, Nurgül Kumbaroğlu ve Birsen Ekim Özen kitaplarını okurları için imzalarken, söyleşiler de gerçekleştirecek.

Sevdikleri yazarları yakından tanıma ve söyleşisine katılma fırsatı yakalayacak okurlar, kitap evlerinin stantlarından indirimli kitap satın alma olanağı da bulacak. Kitap günleri bayramın 2. günü sona erecek.