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Marmaris Kalesi'nde konser

Marmaris Filarmoni Derneği tarafından, Marmaris Kalesi’nde konser düzenlendi.

Marmaris Filarmoni Derneği tarafından, Marmaris Kalesi'nde konser düzenlendi.


Marmaris Filarmoni Derneği tarafından, Marmaris Kalesi'nde konser düzenlendi. Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konsere İzmir Devlet Opera sanatçıları ve dernek bünyesinde kurs gören 8-17 yaş arası çocuklar katıldı. Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz, konser hakkında bilgi verdi. Yaz konserlerinin devam edeceğini belirten Altınöz, “ Biz Marmaris'teki kültür sanat dernekleri bir platform oluşturduk. Bu platformun ilk etkinliği. Bugünkü konserimiz Amasya Genelgesi'ni anmak için. İzmir Devlet Opera Balesi'nden sanatçı arkadaşlarımız konsere katılıyorlar. Bizim derneğin çocuk korosu da küçük bir dinleti sundular. “ dedi. Türkiye'de ve dünyada bir ilke imza attıklarını iddia eden Marmaris Gençlik Orkestrası Şefi Tufan Özkan ise, “Koromuz 8-17 yaş arası çocuklardan oluşuyor. Bugün orkestramızın küçük bir bölümüyle konser vereceğiz. Türkiye'de ve dünyada bir ilk çoksesli olarak ‘Kerimoğlu Zeybeğini' seslendirdik. Marmaris Kalesi çok eski bir kale. Buranın akustiği de çok güzel. Doğal bir mekanda konser vermek bizde çok iyi bir etki yaratıyor. ” dedi.

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