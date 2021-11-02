Marmaris Kapalı Çarşı bakımdan geçiyor

Marmaris Belediyesi, Kapalı Çarşı'nın üst tentelerini yenilemeye devam ediyor. Çarşıda çürüyen kısımları bakım ve onarımdan geçiren ekipler bölge esnafının rahat bir kış geçirmesi için çaba gösteriyor.

Marmaris'in en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalı Çarşı'da hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada üst tentelerin eskiyen bölümleri bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Yazın sıcaktan kışın da yağmurdan koruyan tentelerde zamanla yıpranmalar meydana geldiğini bunun da yağmurda sızıntılara yol açtığını söyleyen Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, “Birbirine bağlı sokaklardan oluşan Kapalı Çarşı'da yaklaşık 600 metre uzunluğundaki oluklarda ve çatılarda tadilata devam ediyoruz. Bölge yaşayanlarından gelen şikayetleri de göz önüne alıp ihtiyaç görülen noktalara öncelik vererek çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

Tamir ihtiyacı olmamasına rağmen tentelerin üzerine atılan çöpler nedeniyle yağmur suyu kanallarında tıkanma yaşandığını ifade eden yetkililer vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Yetkililer, “Etraftaki binalarda oturan duyarsız vatandaşların attığı atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğümüz rutin olarak temizliyor. Ancak kimi zaman yağmur suyu kanallarını tıkayan pislikler nedeniyle yağmur yağdığında taşmalar meydana geliyor. Vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz” açıklamasını yaptı.