Marmaris kardeş şehri Nijnekamsk ile iş birliği protokolü imzaladı

Marmaris ile Tataristan'ın Nijnekamsk kenti arasındaki kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ve heyeti Marmaris'e geldi. Ziyarette eğitim, turizm, kültür sanat ve spor alanında çalışmaları içeren işbirliği protokolü de imzalandı.

2019 yılında kardeş şehir protokolü imzalayan Marmaris ve Nijnekamsk ilişkileri çerçevesinde Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ve beraberindeki heyeti Marmaris'e geldi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı İçmeler Hizmet Binasında ziyaret eden Belediye Başkanı Ramil Mullin, ilk kez geldiği Marmaris'e hayran kaldığını ifade etti.

Ziyarette iki kent arasındaki eğitim, turizm, kültür sanat ve spor alanında ilişkileri arttırmayı hedefleyen bir protokol de imza altına alındı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Tatar kardeşlerimize ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Eşsiz Marmarisimizi yakından tanımaları için dolu dolu bir program hazırladık. İmzalanan protokolle de ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanacak” ifadelerini kullandı. Görüşmede Dalaman'a direk uçak seferlerinin konulması ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları da değerlendirildi.

Tatar heyet içinde Belediye yetkilileri dışında 3 de Tatar sanatçı yer alıyor. Marmaris'i tanımak ve kültürünü öğrenmek amacıyla geldikleri ilçede Dınara Uldanova, Landish Gabdrakhimova ve Aızat Shaıkhutdınov 25 Haziran Pazar günü Atatürk Meydanı'nda sahne alarak Tataristan müziğinden eserler sunacak.