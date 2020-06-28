İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris Kaymakamı Aksoy; “Çok şükür can ve mal kaybımız yok”

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, depremin en çok hissedildiği mahallelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Aksoy, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını ifade etti.


Kaymakam Aksoy, deprem sonrasında İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya ile birlikte depremin en çok hissedildiği Osmaniye ve Bayır Mahalleri'nde incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarlarından son durum ile ilgili bilgi alan Kaymakam Aksoy, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.


Kaymakam Aksoy, “Deprem mahallelerimizde olduğu gibi Marmaris merkezde de oldukça şiddetli şekilde hissedildi. Depremden hemen sonra kısa süreli bir telaş yaşandı. Deprem dolayısıyla şükürler olsun ki herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Şu an itibariyle bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi hayat normal akışına dönmüş durumda” dedi.


Depremin hissedildiği mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise deprem esnasında çok korktuklarını ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.