Marmaris Kaymakamı Aksoy, ilçe protokolü ile bayramlaştı

Marmaris Kaymakamlığı tarafından kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere ilçe protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ev sahipliğinde Marmaris Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına yoğun bir katılım oldu. Protokol üyeleri ile bir araya gelen Kaymakam Aksoy, bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaparken, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma törenine; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çam, İlçe Orman Müdürü Gökhan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Vasfi Öztüzün, Başkomiser Dursun Turan, kurum amirleri, siyasi parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.