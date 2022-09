Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan gazilere plaket

Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, gazi ve gazi yakınlarına şükran plaketi sundu.

Gaziler gününde düzenlenen akşam yemeği sonrası kürsüye davet edilen Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi Başkanı Kıbrıs gazisi Azmi Özkan ‘' Bu özel günde bizlere böyle bir yemek tertip eden devlet büyüklerime teşekkür ederim onur ve gurur duydum ‘' şeklinde konuştu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yaptığı konuşmada ‘' Hiç şüphe yok ki bu aziz toprakları kanımızla kendimize yurt eyledik. Bugünü bugüne kadar kanımızla muhafaza ettik. Ve bugün halen topraklarımıza, vatanımıza, bağımsızlığımıza, varlığımıza sahip çıkmak için kan dökmeye, mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu mücadelemiz bazen Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi başka bir ülkeyle açık bir savaş şeklinde oluyor. Bazen de bugün yaşadığımız gibi. Başka ülke topraklarında ülkemize karşı kurulan tuzakları savuşturmak ya da kendi içimizdeki hainlerle terörle mücadele etmek şeklinde oluyor. Ama belli ki bu mücadele bitmeyecek. Bizler varlığımız için bu mücadeleye devam edeceğiz. Işte hiç şüphe yok ki bu kutlu savaşımızın, bu kutlu davamızın bu mübarek meselemizin en büyük kahramanları bu ülkenin gerçek sahipleri şehitlerimiz ve siz kıymetli gazilerimiz. Gaziler Günü'nde sizlere olan şükran duygularımızı ifade etmekten mutluyuz. Gençlere de, gelecek nesillere de bundan sonraki dönemlerde vatan sevgisi konusunda vatana bağlılık konusunda gerektiğinde, vatan için can verme konusunda yeni mesaj verme imkanımız oluyor. Gazi deyince şehit deyince hepimizin aklına Türk vatanperverliğinin, Türk kahramanlığının Türk fedakarlığının kahramanları geliyor. Ben bu vesileyle sizlere tekrar en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimiz gibi sizler de vatan için göreve atılırken aslında şehit olmayı göze almıştınız. Allah size gazi olmayı nasip etti. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bu milletin gönlündeki yeri. Her şeyden daha kıymetli her şey daha üzerinde. Ben de burada bir kaymakam kardeşiniz olarak sizlerin her zaman yanındayım ve sizlerin hizmetindeyim, hizmetkarıyım‘' diyerek davete gelen 28 gazi ve ebediyete intikal etmiş gazi yakınlarına şükran plaketlerini takdim etti.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından bir otelde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü yemeğinde Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Başsavcı Turgay Karabulut, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, ilçe siyasi parti başkanları, Aksaz Deniz Üs Komutanlığına bağlı Üst Rütbeli askerler, emniyet mensupları, Jandarma mensupları da katılarak gazileri yalnız bırakmadı.