Marmaris Kaymakamı Aksoy'un, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Muğla'nın Marmaris İlçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy “14 Mart Tıp Bayramı” vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aksoy mesajında, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz” veciz ifadeleriyle hekimlerimize olan güveni en güzel şekilde ifade etmişlerdir. Bilgileri, enerjileri, idealleri ve özverileri ile Türk ulusunun en büyük güvencesi olan tüm doktorlarımızın, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına fedakarca hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımızın, pandemi sürecinde gösterdikleri özveri, üstün gayret ve çalışma için şükranlarımı sunuyor, virüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı minnet ve şükranla anıyorum. En değerli hazinemiz olan sağlığımızın öneminin kuvvetli bir şekilde hissedildiği bu günlerde, görevini büyük bir özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutlar, en az kendileri kadar fedakar aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat dilerim ‘' sözlerine yer vererek tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.