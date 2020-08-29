Marmaris Kaymakamı Aksoy'un 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Ersoy mesajında ‘'Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk 'ün önderliğinde kazanılan, Türk Milletini bağımsızlık mücadelesinde nihai hedeflere ulaştıran büyük zaferimizin 98. yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Milletimizin hürriyet ve bağımsızlık yolundaki inancını, iradesini ve kararlılığını tüm Dünya Uluslarına ilan ettiği bu anlamlı zafer, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli aşamalarındandır. 30 Ağustos Zaferi, toprakları işgal altında olan milletimize kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve milli hâkimiyeti müjdelerken, Türk Milleti de, hürriyetinden vazgeçemeyeceğini, Türk bayrağının gönderden indirilemeyeceğini bütün dünyaya ispatlamıştır. Bizlere bu büyük zaferleri armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan kahramanlarımıza karşı da en önemli sorumluluğumuz, Cumhuriyet'i ve değerlerini korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Marmaris Halkının ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarımızın, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyor,başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.'' Sözlerine yer verdi.