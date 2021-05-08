Marmaris Kaymakamı Aksoy'un 'Anneler Günü' mesajı

Huzurlu bir toplumun temelinin sağlam bir aileden geçtiğini ifade eden Marmaris Kaymakamı Şevket Aksoy, "Annelerimiz, ailenin temel direği ve toplumun geleceğidir. Anneler bizim en değerli varlığımızdır. Merhamet ve şefkatin timsali annelerimiz başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır. Aile ve toplumun direği olan, gelenek ve örflerimizi bizlere öğreten annelerimiz, milletimizin birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmesinin de en önemli manevi kaynağıdır. Bu nedenle annelerimize olan sevgi ve saygımızı sadece bir gün ile sınırlamayıp, her gün aynı heyecanla göstermenin gayreti içerisinde olmalıyız.Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez" dedi.