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Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy maske denetimi yaptı

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Marmaris kordon caddesinin plaj bölümünde yapılan denetim yapıldı.

Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.


Marmaris kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'a denetimde, İlçe jandarma Komutanlığı, Emniyet Tarım ve Orman, Sağlık ve Turizm Müdürlüklerinin amirlerinin yanı sıra Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de eşlik etti.


Kaymakam Aksoy ve beraberindekiler, mesafe ve hijyen kontrollerinde de bulundu. İşletmelerin girişine maske zorunluluğunu hatırlatan bilgiler yapıştırıldı. İşletmecilerden, müşterilerinin maske ve mesafe kurallara uymasını sağlamaları istendi. Maskesi olmayan turistler uyarıldı maskesi olmayanlara maske hediye edildi.

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