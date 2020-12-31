Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un yeni yıl mesajı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yeni yıl mesajı yayımladı.

Kaymakam Aksoy, yayımladığı mesajında, ‘"Hayatımızda bıraktığı olumlu-olumsuz hatıralar, kayıp ve kazanımlar ile ülkemiz ve dünya için önemli gelişmelere sahne olan bir yılı daha geride bırakırken iyilik ve güzellik beklentisi ile yeni yılı karşılıyoruz. Yeni yılda ülke ve millet olarak amacımız; tüm samimiyetimiz ve enerjimiz ile toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe huzura ve barışa olan inancımızı tazeleyerek, ülkemizi hak ettiği noktaya taşımaktır. Tüm dünyada ve ülkemizde korona virüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılının muhasebesini yaparken, tüm insanlığın büyük ümitler beslediği 2021 yılında yaşadığımız bu sıkıntılı günlerin sona erdiği, salgının bittiği, maske ve mesafenin olmadığı, vatandaşlarımızın birbirine doya doya sarılarak hasret giderdiği bir yıl olmasını ümit ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021 yılının sağlıkla ve huzurla geçmesini, ülkemizde, bölgemizde ve ilçemizde huzur ve esenliğin hakim olduğu, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasını diliyor; ülkemize, milletimize, çalışma arkadaşlarıma ve hizmet etmekten onur duyduğum kıymetli Marmarisli hemşerilerime sağlık, huzur, mutluluk ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum'' sözlerine yer verdi.