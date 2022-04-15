Marmaris Kaymakamlığı, yardımlaşma vakfına kayıtlı vatandaşlara iftar programı düzenledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar yemeği davetine Marmaris Sosyal Yardımlaşma Vakfına kayıtlı vatandaşlar ve ilçe kurum müdürleri katıldı.

Ramazan ayı dolayısı ile Marmaris Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfına kayıtlı vatandaşlar için düzenlenen iftar programına Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Emniyet Müdür v. Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan, İlçe Malmüdürü Nalan Çalışkan ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanları katıldı.

Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın yaptığı dualar ile başlayan iftar programında 150 kişi ellerini semaya kaldırarak dua etti, oruçlarını açtı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un davetli aileleri selamlayarak başladığı konuşmasında ‘ Bolluğun bereketin timsali, affetmenin, karşılıklı hoşgörülerin arttığı, maneviyatın yükseldiği Mübarek Ramazan ayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu akşam sizler ile aynı ortamda olmaktan hem onur duydum hem de çok keyif aldım. İnşallah bundan sonra sağlıkla sıhhatle yine nice iftarlarda, bayramlarda birlikte oluruz. Bu Mübarek Ramazan ayının ışığı, bizlere verdiği hoşgörü ve huzur umarım diğer 11 aya da sirayet eder ‘' şeklinde konuşarak bu ay içinde Kaymakamlık bünyesinde iftar davetlerine devam edeceklerini belirtti.