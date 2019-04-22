Marmaris kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Marmaris'te gece saatlerinde meydana gelen kazada orta refüje çarpan aracın takla atması sonrası hastaneye kaldırılan üç yaralıdan birisi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesinde Can Yalçın'ın kullandığı 35 HB 0690 plakalı araç aşırı hız nedeniyle Cumhuriyet Caddesi üzerindeki refüje çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Yardım ambulansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Can Yalçın, Aykan Yapıcı ve Levend Resul İtfaiye AKS ekipleri tarafından kesici makineler kullanılarak çıkartıldı ve sağlık ekiplerini teslim edildi.

Marmaris'teki sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaralılardan araç sürücüsü Car Yalçın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer iki yaralının tedavileri devam ediyor.