Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu üyeleri sığla ağacından sanat üretti

Marmaris Belediyesi Kültür Sanat Evi'ndeki serginin açılışına çok sayıda sanatsever ile birlikte Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Köksal ve İhsan Öztürk de katıldı. ‘Sağlık ve güzellik iksiri' olarak nitelendirilen sığla ağacından elde edilen malzemelerle yapılan ürünlerin yer aldığı sergide 18 sanatçının eserleri yer aldı.

Sığla ağacının Marmaris'in en önemli ekolojik unsurlarından biri olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, “Bu sergi bu açıdan çok önemli” diye konuştu. Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ise sanatçıları tebrik ederek, başarılar diledi. Sergi 25 Kasım'a kadar açık kalacak.