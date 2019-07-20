Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı İlkay Gözen oldu

Yapılan oylamada İlkay Gözen Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı seçildi.

Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimi yoğun katılımla gerçekleşti. Kültür, Sanat Evi'nde yapılan etkinlikte üç aday yarıştı. İlk tur seçinde Hale Hesna Ünal 14, Zeynep Tuna 25, İlkay Gözen ise 34 oy aldı. Sonuçlara göre ikinci turda İlkay Gözen ve Zeynep Tuna yarıştı. Yapılan ikinci tur oylamada İlkay Gözen 43 oy alarak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı oldu. Zeynep Tuna ise 28 oy aldı.