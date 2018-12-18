Marmaris Körfezi'nin rengi değişti

Marmaris Körfezi'nin rengi yağış nedeniyle değişti. Derelerden gelen çamurlu su Körfez'in rengini kahverengine çevirdi.

Marmaris'te etkili olan yağış nedeniyle Körfez'in rengi değişti. Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre Marmaris'e gün içinde 73 kilogram yağmur düştü. Ara ara etkili olan yağış nedeniyle derelerden gelen çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi. Yetkilerden alınan bilgiye göre ilçede yağışlar Perşembe gününe kadar devam edecek.