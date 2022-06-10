Marmaris Kültür Sanat Festivali bugün başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Küllerinden doğan Anka Kuşu" temasıyla bu yaz ilk kez düzenlenecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinin açılış galası dün akşam açılış töreni ile başladı.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali açılış kokteylinin düzenlendiği mekanda festival sponsorlarına plaketler sunuldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a Maksad derneği başkanı tarafından plaket verilirken, başkanlar da sponsorlara teşekkür plaketlerini takdim ettiler.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban bu tür kültür sanat etkinliklerinin içinde bulunmaktan onur duyduklarını belirterek Marmaris'in önce pandemi de sonra yangınlarda darbe aldığını şimdi ayağa kalkıp yeniden eski parlak dönemlerine geleceğini söyledi.

Marmaris Belediye başkanı Mehmet Oktay ‘' Önce pandemi, ardından büyük orman yangını ve sellerle iki yılı aşkın süredir zorluklarla mücadele eden Marmaris'e yepyeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz, festival de emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum ‘' dedi.

Saat 16.00 da Armutalan Kültür Merkezi'nde ekonomist ve gazeteci Emin Çapa'nın söyleşisi ile başlayacak olan festival, saat 20.00 de Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrasının Amfi Tiyatroda açılış konseri ile ilk günü tamamlayacak.

10 Haziran - 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde dünyaca ünlü isimler konserler verecek, yazarlar söyleşiler yapacak, sokaklarda hep müzik ve sanat olacak.