Marmaris Limanı yenilenen yüzüyle hizmet verecek

Limanda 33 Milyon TL yatırımla zemin kaplama, içme suyu, elektrik, yangın hatları, oturma birimleri, çiçeklikler yapılarak modern ve güzel biri görünüme kavuşacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris'te bulunan yat limanını yeniliyor. Çalışmalarda Marmaris Limanı modern bir altyapı sistemine kavuşacak ve yenilenen yüzüyle vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Yat Limanında yapılacak olan yenileme projesinde içme suyu, elektrik ve yangın hatları için çalışma gerçekleştirilecek. Limanda yapımına başlanan 1600 metrelik galeri içerisinde içme suyu hattı ve bu hattı besleyen yangın deposu ile yangın pompası kurularak güvenlik önlemleri arttırılacak. Pompa ve su depoları kentsel SİT alanı dışında konumlandırılarak tarihi doku korunacak. 33 Milyon TL'ye mal olacak çalışmalarda teknelere daha yüksek enerji sağlayabilmek adına elektrik hatları da yenilecek. Limanda can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak tipte elektrik kabloları, yeni hat ve aydınlatmalar yapılacak. Yat limanı yenileme çalışmalarında limanda içme suyu hatlarının tamamı yenilecek.

Marmaris Yat Limanı Yenileme projesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çalışmalarında 12 bin metrekare zemin kaplaması yapılacak.