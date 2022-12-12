Marmaris merkezli rüşvet operasyonunda 5 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gümrük Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 9 Aralık Cuma günü Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris KOM ekipleri tarafından Muğla ve İzmir'deki 3 ilçede eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Gümrük Müdürlüğü memurlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Limanlardaki akaryakıt ürünlerinden haksız kazanç elde ettikleri ve hediye adı altında rüşvet aldıkları tespit edilen memurlar Y.Ç., M.B., C.G., İ.K. ve A.D., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Aralarında tanker şoförlerinin de olduğu şüphelilerden U.A. denetimli serbestlik uygulanarak, A.S.K., M.Y., G.T. ve E.Y. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.