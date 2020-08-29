İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Muğla’nın Marmaris MHP ilçe Başkanı Kemal Kalemci 30 Ağustos Zafer Bayramının 98.

Muğla'nın Marmaris MHP ilçe Başkanı Kemal Kalemci 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Kalemci mesajında, ‘'Dumlupınar'da cereyan etmiş olan Başkomutanlık meydan muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihteki yerini almış, göğüs kabartan bir başarıya imza atılmıştır. Köşeye sıkıştırılmış, işgale uğramış, bitkin düşmüş, şehit olmuş, canı yanmış bir milletin neleri başarabileceğini göstermiştir. Türk Milletine gösterilen esareti reddederek gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders verilmiştir. Herkes iyi bilmelidir ki Türk Milleti dünya durdukça yaşayacaktır. Birliğimize, varlığımıza karşı kötü emeller besleyenler, ölümü içerisinde öldürmüş bir milletin neler yapacağı ortadadır. İşgal altındaki Anadolu topraklarının kurtuluşunun gerçekleştiği Türk Milletinin top yekûn katıldığı 30 Ağustos büyük bir zaferin adıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük Türk Milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun'' sözlerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.