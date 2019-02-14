Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü'nden anlamlı ziyaret

Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve öğrenciler ‘Sevgililer Günü' nedeniyle ilçede yaşayan 91 yaşındaki emekli öğretmen Aşır Ergin'i ziyaret etti.

Marmaris İlçem Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Sevgililer Günü' nedeniyle önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğretmeneler, öğrenciler ve veliler Köy Enstitüsü mezunu 91 yaşındaki emekli öğretmen Aşır Ergin'i evinde ziyaret etti. Ergin misafirlerini kapıda kucaklayarak karşıladı. Öğrenciler getirdikleri hediyeleri Ergin'e takdim etti. Emektar öğretmen Ergin öğretmenlik anılarını öğrencilere anlattı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergin, “ Ziyaret beni çok duygulandırdı. Öğrencilerin hepsi birer pırlanta. Bu özel günde bizleri unutmamışlar. Başta İlçe Müdürüm olmak üzere bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Bu özel günde sadece sevgiliye değil ‘sevginin' önemine vurgu yapmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Aldoğan, “Öğretmenimizi bu özel günde öğrencilerimizle birlikte ziyaret ettik. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, her çocuğun öğretmeni, onun dünyasında bir kahramandır. Biz de bugün Kahramanımız, Çınarımız, Değerli Öğretmenimizle birlikte olmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Bizler, değerlerine sahip çıkan, vefalı, bilime meraklı, kültüre sevdalı bir nesil yetiştirme çabasındayız. Öğrencilerimizle birlikte, sevgiyi ifade etmenin en güzel yolu olarak gördüğümüz bu ziyaretimizde evini, özelini bizlere açan değerli Hocamıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.