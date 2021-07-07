Marmaris Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Yaz sezonunda Muğla'nın Marmaris ilçesinde piyasaya uyuşturucu sürmeye çalışan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği dün gece saatlerinde teknik ve fiziki takip altında tuttukları 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı çalışmalarla tespit edilen Kaan A.(22) ve markette çalışan Servet K. (21) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda satışa hazırlanmış halde 100 gram esrar ve kilitli poşetler ile hassas terazi ele geçirildi. Kaan A. ve Servet K. emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.