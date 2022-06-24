İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmaris orman yangınının zanlısı adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Salı günü başlayan orman yangında bir kişi gözaltına alınmıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Salı günü başlayan orman yangında bir kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlı S.A. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'teki orman yangının çıkmasına neden olan sebebin aile içi tartışmadan kaynakladığını belirtmiş, zanlının 1988 doğumlu Marmaris nüfusuna kayıtlı S.A'nın suçunu itiraf ettiğini açıklamıştı. Aile arasında yaşanan ticari bir husumet nedeniyle çıkan tartışma sonrası olayın meydana geldiği açıklanırken, olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirilmişti.


Jandarma tarafından gözaltına alınan orman yangınının şüphelisi S.A. Marmaris İlçe Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından önce Marmaris Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne, ardından da Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.