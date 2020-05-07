Marmaris Plajları sezona hazırlanıyor

Yapılan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu yıl plajlarımızı pandemi tedbirlerine göre düzenliyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları önceliğimiz olacak” dedi.

Korona virüsü önlemleri kapsamında sahiller ziyaretçi girişine kapatılmıştı. Marmaris Belediyesi de havaların ısınmasıyla ve normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber halk plajlarında bakım onarım çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda plaja kum serimi yapıldı. Ayrıca tuvaletler, cankurtaran kulelerinin montajı yapılırken pandemi kurallarına uygun olarak yeni duşlar ve plajdan duşlara yürüyüş yollarının yapımına başlandı. Park Bahçeler Müdürlüğü de yürüyüş yolunda peyzaj çalışması için kolları sıvadı.

Pandemi kurulları geçerli olacak

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda Haziran ayı sonrasında turizmde hareketlilik beklediğini söyleyen Oktay, “Şu an sahillerimiz kapalı. Sahil yolunda yürümek, denize girmek yasak. Ancak Türkiye bir normalleşme sürecine girdi. Biz de buna göre hazırlığımızı yapıyoruz. Tabi ki hiçbir şey geçen yılki gibi olmayacak. Bu yıl plajlarımızı koronavirüs tedbirlerine göre düzenliyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları önceliğimiz olacak. Bu çerçevede fiziki şartlarda bazı değişimler yapıyoruz. Yeni duşlar, plaj içinde bazı yürüyüş yolları yapıyoruz. Bakanlığın açıklamalarına göre hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sezonun açılmasının ardından da pandemi kurallarına göre hareket edileceğini ifade eden Oktay, “Örneğin vatandaşlar arasındaki sosyal mesafe kuralları mutlaka uygulanacak. Belediye olarak da gerek halk plajlarında gerekse işletilen yerlerde denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.