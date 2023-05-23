Marmaris plajları sezona hazırlanıyor

Bu yıl oldukça yoğun bir sezona hazırlanan Marmaris'in turizmde öncü kent olmayı sürdürmesi için yoğun çalışma yapan Marmaris Belediyesi, sahillerdeki ücretsiz şemsiyelerin montajları büyük ölçüde tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından çalışmalar merkezde ve İçmeler'de bitirilirken Bozburun, Turgut ve Selimiye Sığliman'da devam ediyor.

Marmaris Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen halk plajlarındaki ücretsiz şemsiye uygulaması için hazırlıklar bu yıl da başladı. Destek Hizmetleri'ne bağlı ekipler Marmaris merkez, İçmeler, Burunucu Macera Parkı ve Turunç'ta şemsiye montajlarını tamamladı. Bozburun, Turgut ve Selimiye Sığliman'da gerçekleştirilecek montajlar da önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Halk plajlarında yer alan duş, soyunma kabini, tuvalet, cankurtaran kulesi, engelli plajları gibi alanlar da bakıma alındı. Yıpranmış malzemeler yenileriyle değiştirilirken, yeni montajlar da gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında toplam 310 şemsiyenin montajı tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğu belirtildi.