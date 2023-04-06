Marmaris Polisevi'nde konaklayan depremzedelere iftar yemeği verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Polisevi'nde konaklayan depremzede vatandaşlar için iftar yemeği düzenlendi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisevi tarafından organize edilen iftar yemeğine katılan Muğla il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Polisevi Müdürü Aycan Çakır, İlçe Müftüsü Yunus Acar ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Evrim Koçlar Çağlayan ile emniyet personeli depremzedelere eşlik etti.

Marmaris'te ezanın okumasının ardından iftara katılan vatandaşlar oruçlarını açtı. 06 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'tan gelen ve polis evinde konaklayan depremzedelerden Ülkü Günay Yanar elleri ile işlediği iğne tabloyu İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'a hediye ederek "Bugünün bir anısı kalsın, kötü günleri unutalım, misafirperverliğiniz için teşekkür ederim" dedi. Kaymakam Aksoy kabul ettiği hediyeyi ömür boyu saklayacağını belirtti.

‘Mehmet'e doğum günü sürprizi'

Kahramanmaraş'ta ailesi ile depreme yakalanan ve evleri ağır hasarlı olduğu için Marmaris Polisevi'nde konaklayan Mehmet Tuncer'e 15. doğum günü pastası getirilerek mum üfletildi . Doğum günü hediyesi olarak satranç takımı hediye edilen Mehmet ‘'Çok mutlu oldum hepinize çok teşekkür ederim ‘' dedi.

Kaymakam Aksoy ve beraberindekiler depremzede çocuklara oyuncaklar dağıtımı yaptıktan sonra, iftar yemeği sona erdi.