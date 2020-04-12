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Marmaris polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polisler sokak hayvanlarını ve sahildeki kuşları besledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polisler sokak hayvanlarını ve sahildeki kuşları besledi.



Korona virüs (Covid-9) tehdidine karşın alınan tedbirler kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanları da sahipsiz bırakılmadı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokak hayvanları ve sahildeki kuşları buğday ve ekmek kırıntıları ile beslediler. Polislerin besledikleri kuşlar hiç ürkmeden yemleri yedi. Görevli polis memuru "Normalde vatandaşlar besliyordu sokak hayvanlarını. Bizim de vicdanımız onların aç kalmasına müsaade etmedi ve beslemeye çıktık" dedi.

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