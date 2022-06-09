Marmaris Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

Marmaris Amfi Tiyatro'da düzenlenen törende, Optisyenlik Programında 27'inci dönem, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında 20'nci dönem, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programlarında 16'ncı dönem, Yaşlı Bakımı Programında ise 2'nci dönem mezunu olmak üzere toplam 250 öğrenci diploma aldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Demir konuşmasında, “Sağlık alanında nitelikli, aranan eleman yetiştirme misyonu ile var olan Yüksekokulumuzda, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 19 akademik, 14 idari personelimiz ile 5 farklı programda normal öğretim, 2 farklı programda ikinci öğretim olmak üzere yaklaşık 950 öğrencimize eğitim-öğretim hizmeti verdik. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz yanında, araştırma geliştirme ve topluma hizmet alanlarında da kuruluşunun 30. yılında Üniversitemizin ortaya koyduğu stratejik hedeflere, bir meslek yüksekokulu olarak maksimum ölçüde katkı sunmayı önemli bir görev kabul ediyoruz” dedi.

MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı da öğrencilere seslenerek, “MSKÜ, öğrenci odaklı, bilgiye ve araştırmaya dayalı öğrenme ortamı sunan, Türkiye'nin geleceği idealiyle var gücüyle çalışmaktadır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında, Üniversitemiz ARGE faaliyetleriyle de başarılarına imza atmaktadır. 2209 A ve B projelerinde üniversiteler arasında MSKÜ üst üste 2 dönem birinci sıraya oturma başarısını yakalamıştır. Tüm hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

Mezuniyet töreninde, dereceye giren öğrencilere plaket verilmesinin ardından tüm öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı.