Marmaris sezona hazırlanıyor

Özellikle yaz aylarında hem plaj, hem de yürüyüş yolu sebebiyle binlerce kişiyi ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesi Uzunyalı bölgesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Marmaris Belediyesi'nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Fen, Park ve Bahçeler, Temizlik ve Destek Hizmetleri müdürlükleri hummalı bir biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Yolların, yeşil alanların, parkların bakımı yapılırken ilçenin en çok turist alan noktaları da özel bakımdan geçiriliyor.

Bu çerçevede özellikle yaz aylarında hem plajı hem de yürüyüş yolu sebebiyle binlerce kişiyi ağırlayan Uzunyalı bölgesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Uzunyalı sahili boyunca palmiye ve zakkum çiçeklerinin dikimi gerçekleştirilirken Marmaris Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 110 adet aydınlatma direğinin de bakımına başladı. Işıl ışıl bir sahil için tüm aydınlatma direklerini bakımdan geçiren ekipler gerekli onarımı gerçekleştiriyor. Ayrıca tüm direklerin boyaması da yapılıyor.

Marmaris'i sezona hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Tüm birimlerimizle adeta seferberlik ilan ettik. İlçemizi sezona hazırlamak için birçok noktada çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte elbette ki bazı aksamalar oluyor. Anlayışları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.