Marmaris sokaklarına kadın eli değiyor

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilen 5 kadın personel Marmaris sokaklarını temizlemeye başladı. Sarıana, Beldibi, Hatipirimi, Çıldır ve Siteler mahallelerinde göreve başlayan kadın personeller vatandaşların ve esnafın da takdirini topluyor.

Kadın personelin birçok birimde ağırlıkta olduğu Marmaris Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden sonra Temizlik İşleri'nde de kadınlar sahada çalışmaya başladı. Bir hafta önce görevlendirilen 5 kadın personel, erkek çalışanlarla birlikte Marmaris sokaklarını temizlemeye başladı.

Gizem Genç, Yasemin Zaimoğlu, Nilgün Bağsi, Rahime Erdil ve Ayşe Yıldız Ağrı'dan oluşan saha ekibi Sarıana, Beldibi, Hatipirimi, Çıldır ve Siteler mahallelerinde sabahın erken saatlerinden akşama kadar sokakları gezerek temizliği gerçekleştiriyor.

İşlerini severek yaptıklarını söyleyen kadın personeller, Marmaris'i güzelleştirmek için büyük gayret gösterdiklerini belirterek “Esnafımızdan ve halkımızdan büyük ilgi görüyoruz, bunun için teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan temizlik konusunda bize yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Marmaris'i hep birlikte temiz tutalım. Özellikle sigara izmariti, kabuklu kuruyemiş ve çekirdekleri atmamalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

Marmaris sokaklarını kadın temizlik işçilerine emanet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Park ve Bahçeler müdürlüğümüzün ardından Temizlik İşleri'nde de sahada kadın personel istihdam ettik. Parklarımız ve sokaklarımız kadınlara emanet. Onların sayesinde temizlik konusunda duyarlılığın artacağına inanıyorum. Ellerine, emeklerine sağlık” diye konuştu.