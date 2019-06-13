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Marmaris Stadı'nda bakım çalışmaları başladı

Marmaris Stadı’nda bakım ve onarım çalışmaları başladıMuğla genelinde tesislerde başlatılan yenilenme çalışmaları kapsamında Marmaris Stadı’nda da çalışmalar başladı.

Marmaris Stadı'nda bakım ve onarım çalışmaları başladı


Muğla genelinde tesislerde başlatılan yenilenme çalışmaları kapsamında Marmaris Stadı'nda da çalışmalar başladı. Sahada incelemelerde bulunan Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihat Ekinciler tüm eksikleri tespit ederek, hızlı bir çalışma başlattı. Stattaki yenilenmeyle, sporcuların daha konforlu bir ortamda çalışma yapmaları hedefleniyor.

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