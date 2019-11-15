Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğü 197 kursiyere belgelerini dağıttı

34 kişi Marmaris merkezde bulunan kurstan, Osmaniye Mahallesinden 25 kişi olmak üzere 59 kişi Arıcılık belgesi, Taşlıca Mahallesinden 16 kişi, Söğüt mahallesinden 18 kişi, Bayır Mahallesinden 24 kişi,Osmaniye Mahallesinden 10 kişi Sürü Yönetim Elemanı belgesi,Turgut Mahallesinden 33 kişi, Bayır mahallesinden 12 kişi, Turgut Mahallesinden 15 kişi Süt sığırı yetiştiriciliği belgesi, Çamlı köyünden 10 kişi Sağım Hijyeni ve Sanitasyon belgesi almaya hak kazandılar.

Programa İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan katıldı. Sertifika töreni yapıldıktan sonra bal sağımı yapılarak, katılımcılara yeni mahsul çam balı tattırıldı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, "İlçemiz üreticileri ve çiftçileri bizim için çok değerlidir. Kamu olarak her zaman kapımız açık olup, her türlü faaliyetlerini destekleyeceğiz. Tarımsal üretimin bilinçli yapılması ile birlikte verimlilik artacak ve bu da bölgenin ekonomisine olumlu etki edecektir'' dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya ise, "İlçe Müdürlüğü olarak hedeflerimizden biri Marmaris'te bilinçli bir tarımsal üretim ve bilinçli yetiştiricilik yapılmasıdır. 2019 yılında daha çok hayvancılık ve arıcılık üzerine kurslara önem verdik. 2 Adet Arıcılık Kursu, 4 Adet Sürü Yönetimi Kursu, 3 Adet Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu ve 1 adet Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu olmak üzere toplamda 10 kurs açmış bulunmaktayız ve bu kurslara katılan toplam 197 Kursiyerimiz belge almaya hak kazandı. Önümüzdeki yıl bu kurslarımız daha çok budama, bitkisel üretim, bitki koruma ve mantar yetiştiriciliği gibi konularda olacaktır. Bakanlık olarak üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimizin daha kaliteli ve daha verimli bir üretim yapmalarını hedefleyerek bu tür kurslarımızın açılmasına önem vermekteyiz'' dedi.