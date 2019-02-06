Marmaris' te “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” etkinliği

Marmaris'te trafik ekipleri tarafından Karayolu Trafik Kanununda yapılan değişiklikle yayalara verilen ilk geçiş hakkı konusunda sürücüler bilgilendirdi.

Türkiye'de yaya öncelikli trafik kültürünün yerleşmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edildi. 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunun 74. maddesi yenilenmiş karayolu trafik hukukuna yayalara ilk geçiş hakkı verildi. Bu yenilikleri sürücülere anlatmak için Türkiye'ye genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından emriyle trafik ekipleri sürücüleri bilgilendirdi. Ülke genelinde eş zamanlı saat 12: 00 başlayan uygulama Marmaris'te de yapıldı. Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen ilçe protokolü üyelerine Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Bahadır Türkyaşa tarafından yayalarla ilgili kanuni düzenleme hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmeden sonra protokol üyeleri ile birlikte araçlar durdurularak sürücülere bilgilendirme broşürü verildi. Uygulama hakkında bilgi veren Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan: “Trafik cezaları araç sahipleri ve sürücüler üzerinde etkili olmakla birlikte yaya güvenliği üzerinde de büyük önem taşımakta. Ülkemizde artan araç sayısıyla birlikte kazalarda artmakta. Özellikle yaya güvenliği ile ilgili sıkıntı daha da artmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde yaya öncelikli trafik kültürünün yerleşmesi adına İçişleri Bakanlığımızın başkanlığında, valiliğimiz ve kaymakamlığımızın koordinesinde “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilmiştir. Bu kurala uymayanlara 488 lira para cezası uygulanmaktadır. Aynı zamanda sürücüler kusurlu sayılmaktadır.” dedi.