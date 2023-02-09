Marmaris tek yürek oldu

Marmaris Ticaret Odası üyeleri ve Marmaris yaşayanlarının destekleri ile hazırlanarak Salı gecesi yola çıkan yardım aracı Perşembe sabahı günün ilk saatlerinde Hatay'a ulaşarak Antakya Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine teslim edildi.

Depremin öğrenildiği ilk günden itibaren kurtarma çalışmaları için gerekli malzemelerin temini ve yardım malzemelerinin hazırlanması için çalışan Marmaris Ticaret Odası (MTO), hazırlanan yardım aracını deprem bölgesine ulaştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan; “Maalesef ülke tarihinin en büyük afetini yaşıyoruz. Birliğimizin koordinasyonunda odamız, üyelerimiz ve halkımızın desteğiyle hazırlanan ısıtıcı, gıda, hijyen malzemesi, giysi, battaniye ve içme suyu gibi acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım aracımız Perşembe günü sabah Hatay'a vardı. Önceki gün de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemiye 15.000 şişe içme suyunu bölgeye götürülmek üzere teslim ettik.

Afetin ilk anlarından itibaren odamıza kayıtlı iş makinesi sahibi üyelerimizle irtibata geçtik, bölgeye intikal edenler var. Marmaris Kaymakamlığı, Odamız ve GETOB iş birliğinde otel sahibi üyelerimizin desteğiyle depremden kurtulan yurttaşlarımıza geçici süre ile konaklama desteği sağlayacağız. Kendi imkanları ile gelebilen afetzedeler kurum misafirhanesi ve otellere yerleştirilmeye başladı. Misafir ettiğimiz süre boyunca ihtiyaçlarının sağlanması konusunda Kaymakamlık, Belediye ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışacağız. Üyelerimizin ve halkımızın desteği bu noktada çok önemli. Biz kurum olarak birliğimizin talimatları ile üyelerimiz ve tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yardımlarımızı hazırlarken desteğini esirgemeyen tüm üyelerimize ve tüm Marmaris halkına canı gönülden teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun ve ülkemize geçmiş olsun. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.