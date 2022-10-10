Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan son 3 yılı değerlendirdi

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan 30 Ekim'de yapılacak oda başkanlığı ve yönetim kurulu seçimleri öncesi bir toplantı düzenledi. Başkan Mutlu Ayhan toplantıda, Ticaret Odası'nın yapmış olduğu ve çalışmaları devam eden faaliyetleri anlatarak yeni dönemde tekrar aday olduğunu açıkladı.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan basın mensupları ve oda yöneticilerinin katıldığı toplantıda, 2019 yılından bu yana oda olarak gerçekleştirdikleri projeleri ve devam eden faaliyetler ile ilgili bilgileri aktardı. Başkan Ayhan, turizmin gözde kentlerinden olan Marmaris'in turist sayısını arttırmak için yapılan girişimleri ve kültürel anlamda ilçe miraslarına sahip çıktıklarını da dikkat çekerek "Son 3 yılda tur operatörü iflası, sonra pandemi ile mücadele çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamaları ve üyemiz olan ticarethanelerin zor günler geçirmesi, orman yangınları ve sel baskınları ile mücadele eden kentimizde bizlerde yönetim kurulu ile birlikte elimizi taşın altına koyarak üyelerimiz için gerekli çalışmaları yerine getirdik" dedi.

"Üyelerimiz ve kentimiz için çözüm odaklı çalıştık"

Başkan Mutlu Ayhan; "Geçirdiğimiz zorlu süreçte üyelerimizin sorun ve taleplerini yereldeki kurumlarla çözebiliyorsak onlarla çözdük, çözemediysek birliğimize ve ilgili bakanlıklara ilettik ve büyük oranda çözüme kavuşturduk. Odamız bütçesinden üyelerimiz adına teminat yatırmak suretiyle 2 kez Nefes Kredisi, İşe Devam Kredisi, Çek Ödeme Destek Kredisi, Erken Rezervasyon Geri Ödeme Kredisi, Turizm Destek Kredisi, Gerçek Kişi üyelerimize Can Suyu Kredisi gibi finansal destekler çıkarılmasını sağladık. Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma şartlarının kolaylaştırılması, kamu alacaklarının ertelenmesi, Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği, Ciro Kaybı Desteği gibi finansal desteklerin hayata geçirilmesi konularını talep ettik ve olumlu sonuçlandı. Bunun yanında pandemi genelgeleri doğrultusunda sertifikalı hijyen eğitimleri, iş yerlerince hazırlanması zorunlu protokoller, asılması zorunlu afişler ve benzeri emtiaları hazırlayarak üyelerimize ulaştırdık. Turizm çalışanlarına aşıda öncelik verilmesini üyelerimiz talep etti, Sağlık ve Turizm Bakanlıklarına ilettik, öncelik kazandık. Buna benzer birçok çalışmayı üyelerimizle işbirliği içinde yürüttük" dedi.

"Doğal afetlerde de ilçemiz için mücadele ettik"

MTO Başkanı Ayhan, afetler ile mücadele ve destek konusunda da oda olarak çaba gösterdiklerini ifade ederek "Geçtiğimiz yıl 27 Haziran tarihinden itibaren en kısası 1 gün, en uzunu 8 gün süren toplam 8 orman yangını ile soğutma çalışmaları hariç 19 gün boyunca mücadele ettik. Tüm kurumlarla, üyelerimizle ve halkımızla tek vücut olup yangınla mücadelede gerekli olan ağır iş makinalarından tahliye edilenlerin konaklamasına, jeneratörden su pompasına, gıda malzemelerinden tırlar dolusu buza, çevre illerden yardıma gelen araçların yanan tekerinden göz damlasına kadar tüm ihtiyaçları onların desteğiyle sağladık. Yangından zarar gören tüm hanelerin de yeniden inşası ve hazırlanması adına mobilyadan beyaz eşyaya, giyim eşyasından inşaat malzemesine kadar ihtiyaçlarını karşıladık. Selden ve doludan zarar gören üyelerimizin de işyerlerinde oluşan hasarlarını gidermelerine imkanlarımız dahilinde destek olduk" şeklinde konuşarak afetlerde görev alanlara tekrar minnetlerini iletti.

"Turizmde tanıtım atakları yaptık"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan, kentin bel kemiği olan turizmin sürdürülebilirliği açısından 3 yılda 9 ulusal ve uluslararası fuara katıldıklarını belirterek "Pandemi nedeniyle geçtiğimiz iki kış sezonu boyunca neredeyse tüm fuarlar iptal edilmesine rağmen destinasyon tanıtım anlamında katılımlarımız önemli rakamlara ulaştı. Bu yıl da savaş sonrası artan destinasyonlar arası rekabet nedeniyle turist kaybını engellemek adına 40 bin Euro bütçe ile Marmaris'i İngiltere pazarında tanıttık. Büyük bir tur operatörü ve Muğla Valiliği iş birliğinde dijital ortamda yaptığımız çalışma ile İngiltere'de yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşıp, 28 bin 354 ilave rezervasyon yapılmasını sağladık. Bu rezervasyonlar neticesinde 20 milyon Euro civarında ilave bir geliri ilçemiz gayri safi hasılasına kazandırdık. Bu rakamları verebiliyorum çünkü çalışma dijital ortamda yapıldığı için tıklama sayıları ve diğer veriler ölçülebiliyor. Yurt içinde de Temmuz ayından başlayarak belirli dönemlerde İstanbul'un en işlek noktalarında yer alan 28 adet dijital ekranda Marmaris tanıtımı yaptık. Benzer bir çalışma İzmir'de de gerçekleşti. An itibariyle de Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki bir dijital ekranda sonbahar aktivitelerimizin yer aldığı bir reklam filmi Ekim ayı sonuna dek, gün boyunca bin 200 tekrarla gösteriliyor" dedi.

"Bir İngiliz 10 günde 712 Euro harcıyor"

Mutlu Ayhan, toplantıda paylaştığı bilgilerde "Birleşik Krallık İstatistik Ofisi verilerine göre 1 İngiliz ülkemizi ziyaretinde ulaşım giderleri hariç ortalama 712 Euro yani yaklaşık 13 bin TL harcama yapıyor ve ortalama tatil süresi 10 gün sürüyor" dedi.

"Başlı başına bir eğitim kurumu gibi çalıştık"

Ayhan, oda faaliyetleri çerçevesinde eğitim konusunda yapılan çalışmalar hakkında ise "Pandeminin bize belki de tek kazandırdığı konu dijitalleşme sürecimizi hızlandırmamız oldu. Pandemi süresince zorunlu hale getirilen Hijyen eğitimleri başta olmak üzere Sorumlu Emlak Danışmanı, LPG dolum elemanı, İzolasyon Personeli gibi mesleki eğitimler düzenledik. Üyelerimize e-ticaret, ön büro yönetimi, servis personeli, KVKK ve daha birçok farklı konuda 50'nin üzerinde online eğitim gerçekleştirdik. Toplam 600 saat süren eğitimlere 7000'in üzerinde katılımcı iştirak etti. Başlı başına bir eğitim kurumu gibi çalıştık" dedi.

"Kültür varlıklarını turizme kazandırma çalışmalarımız devam ediyor"

Başkan Mutlu Ayhan; "Dünya'nın İncisi Marmarisimizin önemli kültür varlıklarını turizme kazandırma ve kırsal turizmi canlandırma adına bir odanın yapabileceği en büyük katkıyı antik kentlerimizin kazıları konusunda yaptık. Amos Antik Kenti kazılarına öncülük ettik ve halen ana sponsoruyuz. Phoenix Antik Kenti yüzey araştırması ve kurtarma kazısının ana sponsoru yine odamız. Geçtiğimiz haftalarda başlayan Hisarönü Kastabos ve Erine Antik Kenti kurtarma kazılarının da destekçisiyiz. Yaklaşık 2 yıllık bir emeğin ürünü olan bir başka proje de bu elimdeki rapor. Muhakkak daha önce duymuşsunuzdur geçmişte Marmaris'e İngiliz askerleri gömülmüş diye. İşte bu raporda 1800 ve 1914 yılları arasında farklı tarihlerde Marmaris'te hayatını kaybeden ve bu topraklara gömülen 36 İngiliz denizcinin isimleri, ölüm nedenleri, ölüm tarihleri gibi detayları içeren belgeler var. İngiltere Ulusal Arşivleri ve Osmanlı Arşivlerinden derlenen resmi belgeleri içeren bu rapor hakkında detay paylaşamam. Şu an için doğru değil ama bu askerler için bir abide yapmak ve her yıl anma töreni düzenleyerek en önemli turizm paydaşımız İngiltere halkıyla bağlarımızı kuvvetlendirmek istiyoruz. Projeyi hazırlayıp Dışişleri Bakanlığımıza ilettik ve süreç onlar tarafından yürütülüyor. Umuyorum kısa sürede olumlu sonuçlanır" diyerek dünya miraslarına sahip çıktıklarını belirtti.

"Çam Balı rekoltesindeki düşüş ile ilgili arıcılarımız ile çalışmalar yapıyoruz"

Mutlu Ayhan, Ticaret Odası adına coğrafi işaret tescilli Marmaris Çam Balı ile ilgili de konuşarak "Maalesef arıcılık sektörü oldukça zor biri dönem geçiriyor. Yangınlar nedeniyle arılık alanlarımızın %65'i kayboldu. Arılı kovan sayısında düşüş yaşıyoruz. Arıcılarımızın sorunlarını biliyoruz, taleplerini ve ihtiyaçlarını ilgili kurumlara iletiyoruz. Osmaniye Köyü'nde yer alan Marmaris Bal Evi'de yangında hasar görmüştü. Onarımını yaparak tekrar hizmete açtık, orada da arıcılarımıza eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

"Kültür yayınlarına desteklerimiz devam edecek"

Mutlu Ayhan, Marmaris Ticaret Odası'nın Marmaris'in tarihini ve kültürünü kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarma adına, mevcut kültür yayınlarına iki yeni eser eklediklerini belirterek "Önümüzdeki günlerde üyelerimizi ve tüm kitapsever dostlarımızı Arşivci Yazar Selahattin Durmaz tarafından hazırlanan bundan 180 yıl öncesine ait Marmaris'in ticari bilgilerini ihtiva etmekte olan bir eser ile tanıştıracağız. Bu defterlerde yer alan bilgilerden hareketle Marmaris ve köylerinde yaşamış halkın mesleklerini, ürettikleri hayvan ve toprak ürünlerini, aile lakaplarını ve sahip oldukları sermayenin ne gibi kaynaklardan meydana geldiğini görüyoruz 'Marmaris Kazası Ahalileri Temettüat Defterleri' isimli yeni kültür yayınımızla buluşturacağız" dedi.

Marmaris İllüstrasyon Turist Haritası'nın da hazırlandığını belirten Başkan Ayhan, harita ile ilgili "Uzun süredir otel ve seyahat acentası işletmeci üyelerimizden harita yaptırılması hususunda talep geliyordu. Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından karikatürist Cemil Cahit Yavuz ve Behzat Taş tarafından hazırlanan bu harita 2023 yılı turizm sezonu hazırlıkları çerçevesinde önümüzdeki günlerde üyelerimizle buluşacak. Odamız web sitesi üzerinden ulaşılacak haritanın telif hakları yine odamıza ait olup üyelerimiz ihtiyaçları kadar çoğaltarak kullanabilecekler" şeklinde konuştu.

"Anaokulu projesi gelecek eğitim öğretim yılında tamamlanacak"

Eğitim alanında da girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Ayhan "TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü çerçevesinde Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Marmaris'e de bir okul yapılması konusunda talepte bulunduk. Sağ olsun başkanımız da bizi kırmadı. Beldibi Sıtkı Zaralı İlköğretim Okulu yanında bulunan arazinin tahsis süreci devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tahsisin gerçekleşmesi ile beraber 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılına yetiştirilmek üzere 8 derslikli anaokulunun temelini atacağız" dedi.

"A Sınıfı Akreditasyon Belgemizi yenileyerek aldık"

Başkan Ayhan, Marmaris Ticaret Odası'nda görev sürecinde yapmış oldukları çalışmaların ödülünü A Sınıfı Akreditasyon Belgesini yenileyerek aldıklarını belirterek "Zorlu süreç boyunca, tüm dünyanın yeni bir düzene evrildiği bir dönemde hizmet kalitemizi korumayı başardığımızın tescili oldu bu belge. Destek veren tüm üyelerimize ve personel arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

"30 Ekim'deki oda seçimlerinde tekrar aday"

Mevcut Başkan Süleyman Mutlu Ayhan yeni dönem seçimleri ile ilgili de konuşarak "5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarıca her 4 yılda bir oda seçimleri gerçekleşir. Marmaris Ticaret Odası Organ Seçimleri de 30 Ekim 2022 Pazar günü Marmaris Sabancı Lisesi'nde 13 farklı sandıkta gerçekleşecek" diyerek mavi pusula ile seçime katılacaklarını belirtti.