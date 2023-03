Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan; "Yat limanı inşaatı bir an önce sona ermeli"

Geçtiğimiz aylarda Marmaris Yat Limanı'nda başlayan alt yapı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları sezon başlamasına rağmen halen devam etmesi ile ilgili olarak açıklama yapan Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı S. Mutlu Ayhan, "Yat limanı inşaatı bir an önce sona ermeli" dedi.

Marmaris'in yüzü olarak bilinen Yat Limanı bölgesinde alt yapı yenileme çalışmaları yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 turizm sezonu öncesi yaptığı bu çalışmalar esnaf tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak sezonun başlamasıyla birlikte çalışmaların hala devam etmesine özellikle yat limanına girişi ve tekne bağlamayı zorlaştırması sebebiyle esnaf sıkıntılı günler yaşıyor. Konuyla ilgili olarak konuşan Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, “Ocak ayında başlayan ve halen devam eden Marmaris Yat Limanı altyapı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının oldukça yavaş ilerlemesi ve an itibariyle olan görüntünün inşaatın oldukça uzun bir süre daha devam edeceği görüntüsü veriyor olmasından dolayı ciddi derecede endişeliyiz. Konuyla ilgili kaygılarımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e ilettik. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanı Deniz Yaşar ile iletişim halindeyiz. Çalışmaların hızlandırılması hususunda talebimizi ilettik. Zemin uygulamasında kullanılacak doğal taşların kısa süre içinde teslim edilmesi ile birlikte döşenmeye başlanacağı bilgisini aldık "dedi.

Marmaris'e gelen turistlerin Yat Limanı bölgesinde uzun saatler geçirdiğini söyleyen MTO Başkanı Ayhan, geçtiğimiz yıllarda yaşanan turizm kaybını telafi etmek için 2023 sezonunun mutlaka en uzun süreyi kullanarak geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 17 Mart itibariyle turizm sezonunun başladığını ifade eden Ayhan, "En erken sezon açılışlarından birini gerçekleştirdik. Odamız, Marmaris Belediyesi ve YDA Dalaman Havalimanı ile İngiltere'nin en önemli tur operatörü ve havayolu firmasıyla anlaşma imzalayarak bu yıl uçuşları daha erkene aldık ve ciddi bir bütçeyle bu uçuşların dolması için tanıtım kampanyası yapıyoruz. Her yıl 10'a yakın turizm fuarına katılarak ilçemizi tanıtıyoruz. Bin bir emekle getirdiğimiz misafirlerin ilçemizde memnuniyetsizlik yaşamasından endişe ediyoruz. Büyükşehir Belediyemize bir kez daha sesleniyorum, Marmaris'in vitrini konumundaki Yat Limanı'nda devam eden çalışmalar bir an önce tamamlansın. Ortaya güzel bir sonuç çıkacağından şüphemiz yok ancak süreç uzadıkça gerek misafirlerimizde gerek üyelerimizde ciddi bir mağduriyet oluşacak. Projenin hızlandırılarak tamamlanması hususunda MTO olarak her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.